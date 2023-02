Reprodução/Instagram - 05.02.2023 Brenda Paixão e Matheus Sampaio protagonizaram uma separação conturbada





Brenda Paixão e Matheus Sampaio foram vistos juntos em um evento em São Paulo, neste sábado (4). O encontro dos vencedores do "Power Couple 6" acontece um dia após a influenciadora comentar a polêmica da medida protetiva contra o ex-noivo, em que ela explicou ter tomado decisões "extremas" após ameaças do influenciador .

Registros do ex-casal foram divulgados pelas páginas do Instagram "Gossip do Dia" e "Subcelebrities", exibindo os dois frente durante uma apresentação do grupo 5521. Ambos também compartilharam registros nas próprias páginas da rede social, indicando estarem no mesmo evento e com as roupas em que aparecem no flagra.













Brenda e Matheus vivem polêmicas desde que anunciaram o fim do noivado, meses após a vitória no reality de casais da Record. A influenciadora chegou a acusar o ex de apresentar dívidas financeiras com famosos .

No caso mais recente, rumores circularam de que Paixão pediu uma medida protetiva contra Sampaio após o influenciador ter uma reação agressiva por ela ter ficado com o cantor João Zoli. Em comunicado recente, a ex-"Power Couple" contou que conversou com o ex-noivo e que "a paz e o perdão fazem parte da nossa relação agora".

Diante da repercussão do reencontro após a nova polêmica, Brenda compartilhou uma mensagem nos stories do Instagram, apontada como uma indireta sobre a relação com o ex. "Quando você pensa que acabou, volta tudo de novo. E aí você se arrepende, sofre, chora, sente vergonha de si própria, fala que nunca mais, e quando vê, está lá de novo. Falta de vergonha na cara? Pode ser também! Mas antes fosse só isso", escreveu.

