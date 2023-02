Reprodução/Instagram - 05.02.2023 Erika Januza e Lore Improta reproduziram looks do É o Tchan





Na preparação para o desfile de Carnaval, Erika Januza e Lore Improta participaram do baile à fantasia da Unidos da Viradouro, neste sábado (5). A escolha dos looks para o evento chamaram atenção nas redes sociais, já que a dupla reproduziu visuais marcantes do É o Tchan para o evento.



Erika e Lore, respectivamente rainha de bateria e musa da escola de samba, apareceram com roupas semelhantes às de Débora Brasil e Carla Perez no grupo. Ao mostrarem a escolha, a atriz e a dançarina ainda publicaram um vídeo dançando e reproduziram a capa do álbum "Na Cabeça e Na Cintura", lançado em 1996.





A referência rendeu elogios de diversas celebridades, inclusive da inspiração para o visual de Carnaval, Carla Perez: "Amei, meu amor. Obrigada". Scheila Carvalho, que também foi integrante do É o Tchan, ainda aproveitou para elogiar as artistas: "Cara, ficou muito 'top'".



