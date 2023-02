Reprodução/Instagram Matheus Sampaio vive nova polêmica com Brenda Paixão





Brenda Paixão voltou a protagonizar uma nova polêmica com o ex-noivo, Matheus Sampaio. Após a separação conturbada, rumores apontaram que a influenciadora pediu uma medida protetiva contra o ex-companheiro , com quem venceu o "Power Couple 6". Diante da repercussão do caso, ela decidiu se pronunciar nesta sexta-feira (3).

A ex-"Brincando com Fogo" relatou que precisou tomar "medidas extremas" contra Matheus por conta de ameaças do ex. "Devido a nossa última discussão e as trocas de ofensas e ameaças de discussões anteriores, eu me deixei ser vulnerável e fui tomar medidas extremas a quais, no fundo, nunca quis que fossem por esse caminho", escreveu nos stories do Instagram.





Brenda explicou que está sendo "amparada por profissionais há um tempo", para aprender a lidar da "melhor maneira com o fim do relacionamento e insegurança e medo". "Só queria me sentir segura, e não prejudicar ele. Não tenho sede de vingança, ódio de ninguém. E não tenho dele, porque o Matheus já me fez muito bem, e eu também já fiz mal a ele", destacou.

A influenciadora ressaltou que conversou com Sampaio e que "a paz e o perdão fazem parte da nossa relação agora". A medida protetiva de Paixão foi divulgada pela página do Instagram "Segue a Cami", que informou que a ação judicial foi tomada após o influenciador ter uma reação agressiva ao descobrir que a ex-noiva ficou com o cantor João Zoli.

Matheus Sampaio também se posicionou sobre a situação e ressaltou que "está tudo bem" após a conversa com Brenda Paixão. Confira as declarações de ambos na íntegra:





