Foto: Reprodução/Instagram Matheus Sampaio desconhecia suposta medida protetiva de Brenda Paixão





Após uma separação conturbada, Matheus Sampaio e Brenda Paixão voltaram a protagonizar polêmicas. Rumores apontam que a influenciadora havia pedido uma medida protetiva contra o ex-noivo, após uma suposta briga causada por uma reação agressiva do influenciador ao descobrir que ela ficou com o cantor João Zoli.

A informação da ação judicial foi divulgada pela página do Instagram "Segue a Cami". O iG Gente entrou em contato com a assessoria de Brenda, mas não obteve um retorno até o momento. Matheus decidiu comentar o caso nas redes sociais, onde afirmou que desconhecia o pedido feito pela ex-companheira, com quem venceu o "Power Couple 6".



Matheus conta, em uma série de stories publicados no perfil do Instagram, que não sabia da medida protetiva solicitada por Brenda e afirmou que não irá se pronunciar para não 'perder a paz'. "Não tava sabendo, fiquei sabendo agora. E, de verdade, nem vou me pronunciar, porque isso não condiz. Não vou estragar mais nada, porque meu objetivo não é esse. Mas se eu pegar para me pronunciar mesmo, não vai ficar legal para ninguém. Dessa vez vou manter o silêncio em prol da paz. Não tô sabendo disso e nem quero saber", disse Matheus Sampaio nos stories do Instagram.

Matheus ainda questionou aos seguidores se, mesmo após todo o ocorrido, ele ainda é visto como o único e totalmente errado. "Tava pensando aqui... Será mesmo que depois de tudo o que aconteceu, que vocês sabem, será que eu sou realmente totalmente assim? Totalmente errado, dessa forma? Será que realmente essa é a verdade absoluta?", questinou ele.

Para finalizar a série de desabafos nos stories, Matheus ressaltou que não irá se pronunciar a não ser que seja orientado, mas caso isso aconteça, ele afirma que o público ficará muito dividido. "Olha... Estou com o meu coração em paz, de verdade. Até então, vou ficar muito bem quieto. Mas se eu for orientado a falar, a colocar aqui... Vocês podem ter certeza que vocês não vão abraçar só uma única causa, vocês vão ficar bem divididos. Mas eu não sei se vale a pena", finalizou Matheus.