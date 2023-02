Reprodução/Twitter Anitta concorre a categoria no Grammy 2023





Em sua última previsão para o Grammy 2023, a revista americana Variety apostou em Anitta como vencedora da categoria “Best New Artist” (“Artista Revelação”, em português). A cantora brasileira concorre com outros nove candidatos: Omar Apollo, Domi & Jd Beck, Wet Leg, Muni Long, Samara Joy, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwe e Molly Tuttle.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

“Best New Artist? Isso é quase uma incógnita, embora, entre os 10 indicados, seja fácil descartar pelo menos a metade deles, já que a maioria dos eleitores do Grammy nunca ouviu falar. Os ventos parecem favorecer Maneskin, Omar Apollo, Samara Joy, Anitta ou Wet Leg — o vencedor pode real estar entre esses cinco, mas não podemos descartar completamente um sexto candidato: Muni Long”, diz a revista antes de fazer o seu palpite.





Se levar a estatueta, a carioca será a primeira artista brasileira a vencer na categoria “Artista Revelação” do Grammy. Outros quatro brasileiros já foram indicados à mesma categoria, mas nenhum ganhou: Astrud Gilberto e Tom Jobim (1965), Eumir Deodato (1974) e Morris Albert (1976).

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Já para as outras três categorias principais da premiação, a Variety aposta em “As It Was”, de Harry Styles, para "Gravação do Ano" e "Canção do Ano", e em “Renaissance”, de Beyoncé, para "Álbum do Ano".

Nesta semana, Anitta voltou a comemorar a indicação nas redes sociais. "Indicada para o Grammy na semana do Grammy", disse ela ao posar com um look monocromático no Instagram.

Em 2023, a também brasileira Flora Purim concorre na categoria "Melhor Álbum Latino de Jazz", com o projeto "If You Will".

A cerimônia acontece neste domingo (5), em Los Angeles, na Califórnia, EUA, e será transmitida a partir das 22h (horário de Brasília) pelo canal pago TNT e pela HBO Max.



+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.