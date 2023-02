Reprodução/Globo/Instagram - 04.02.2023 Larissa conversou com Lucas Lucco antes do 'BBB 23'





Lucas Lucco opinou sobre o romance de Larissa Santos e Fred Desimpedidos no "BBB 23". O cantor já foi mencionado pela sister em conversas no confinamento e aproveitou para brincar sobre o affair entre os dois na casa.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Vi que a Lari falou de mim lá no 'BBB', mas me trocou pelo 'Fredin' [Fred Desimpedidos]", escreveu o artista no Twitter.

Vi que a Lari falou de mim lá no bbb

Mas me trocou pelo Fredim :( — Lucas Lucco (@lucaslucco) February 4, 2023









A declaração da personal trainer sobre Lucas ocorreu em conversas na casa sobre artistas com quem os participantes se relacionariam. "Que eu pegaria? ]...] Vou falar um só, porque eu já troquei uma ideia com ele. Que eu conversaria, porque eu já conversei, Lucas Lucco", disse.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Enquanto Larissa entregou a relação com o cantor, Fred já viveu um relacionamento com uma ex-"BBB", a influenciadora Bianca Andrade. Os dois tiveram um filho juntos e o brother se emocionou ao relembrar do bebê, Cris, na última festa, quando a música favorita da criança foi tocada.

Sabíamos que essa seria uma festa especial pro Fred, mas não imaginamos que seria com tantas emoções.



O popói foi às lagrimas ouvindo a música favorita do nosso poderoso chefinho, Cris 💜 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/Ecdo2ywQTg — FRED 🐏 (@fred_b12) February 4, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.