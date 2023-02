Maite Perrone

Desde o fim do grupo RBD, Maite Perroni tem se dedicado para a carreira como atriz. Ela já protagonizou várias novelas e séries de televisão, sendo a última de maior sucesso a série "Desejo sombrio", da Netflix. Ela também tentou seguir carreira na música com o álbum "Eclipse de Luna". No entanto, descobriu que as artes cênicas lhe davam mais resultado. Em 2022, ela casou com o produtor Andrés Tovar e em janeiro anunciaram que serão pais.