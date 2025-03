Reprodução: Instagram Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti usou as redes sociais na última quarta-feira (5) para responder alguns internautas que criticaram a vitória de Beija-Flor de Nilópolis, escola de samba na qual é musa, como campeã do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro.





As respostas da atriz vêm logo após comentários de que a agremiação não merecia o título. Isso porque parte da web argumentou que, ainda que tenha tido uma falha em um carro alegórico, a Beija-Flor não teria sido penalizada e seguiu no ranking sem perder nenhum ponto, o que não aconteceu de fato.





"Perdeu, sim, vamos começar a checar as informações antes de soltar? Grata", escreveu ela, em referência ao um décimo perdido pela escola de samba durante as votações. "Ela diz sobre perder um décimo, e perdeu. Aceita que dói menos", acrescentou, em resposta a outro usuário do Instagram.





Em outras declarações, Lancellotti seguiu defendendo a Beija-Flor. "Poxa, pode chorar"; "Sinto muito se as positivas foram tão boas que esse décimo não contou"; "Recalque" foram algumas das declarações da artista, que voltará às novelas da Rede Globo.





Giovanna Lancellotti está no elenco de "Dona de Mim", substituta de "Volta por Cima" na faixa das sete do canal. Clara Moneke, Camila Pitanga, Tony Ramos, Marcello Novaes, Cláudia Abreu, Juan Paiva e Felipe Simas são outros nomes confirmados no elenco do folhetim escrito por Rosane Svartman e com direção de Allan Fiterman.