A Beija-Flor de Nilópolis foi eleita a grande campeã do Carnaval do RJ de 2025, com 270 pontos. A última vez que a agremiação havia sido campeã foi em 2018. A Grande-Rio, de Duque de Caxias, foi vice-campeã com um décimo a menos.







O samba-enredo em homenagem a Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, ex-diretor da escola, conhecido como Laíla , que morreu em 2021, rendeu o 15º título da escola. A Beija-Flor segue como a terceira maior campeã do Carnaval carioca.

O topo do ranking é da Portela , com 22 títulos, enquanto o segundo lugar é ocupado pela Mangueira , com 20 títulos. As últimas conquistas das escolas foram, respectivamente, em 2017 e 2019.



Veja o ranking de campeãs do Carnaval do RJ

Portela : 22 títulos Mangueira : 20 Beija-Flor : 15 Imperatriz, Salgueiro e Império Serrano: 9 títulos cada uma Mocidade: 6 Unidos da Tijuca: 4 Vila Isabel: 3 Viradouro: 3 Unidos da Capela: 2 Grande Rio, Estácio de Sá , Vizinha Faladeira, Recreio de Ramos e Prazer da Serrinha: 1 título cada uma

A lista de campeãs por ano

2025: Beija-Flor

2024: Viradouro

2023: Imperatriz

2022: Grande Rio

2021: Não houve desfile por causa da pandemia de Covid-19

2020: Viradouro

2019: Mangueira

2018: Beija-Flor

2017: Portela e Mocidade

2016 Mangueira

2015: Beija-Flor

2014: Unidos da Tijuca

2013: Vila Isabel

2012: Unidos da Tijuca

2011: Beija-Flor

2010: Unidos da Tijuca

2009: Salgueiro

2008: Beija-Flor

2007: Beija-Flor

2006: Vila Isabel

2005: Beija-Flor

2004: Beija-Flor

2003: Beija-Flor

2002: Mangueira

2001: Imperatriz

2000: Imperatriz

1999: Imperatriz

1998: Mangueira e Beija-Flor

1997: Viradouro

1996: Mocidade

1995: Imperatriz

1994: Imperatriz

1993: Salgueiro

1992: Estácio de Sá

1991: Mocidade

1990: Mocidade

1989: Imperatriz

1988: Vila Isabel

1987: Mangueira

1986: Mangueira

1985: Mocidade

1984: Portela (campeã do domingo) e Mangueira (campeã de segunda e supercampeã)

1983: Beija-Flor

1982: Império Serrano

1981: Imperatriz

1980: Portela, Beija-Flor e Imperatriz

1979: Mocidade

1978: Beija-Flor

1977: Beija-Flor

1976: Beija-Flor

1975: Salgueiro

1974: Salgueiro

1973: Mangueira

1972: Império Serrano

1971: Salgueiro

1970: Portela

1969: Salgueiro

1968: Mangueira

1967: Mangueira

1966: Portela

1965: Salgueiro

1964: Portela

1963: Salgueiro

1962: Portela

1961: Mangueira

1960: Portela, Salgueiro, Mangueira, Unidos da Capela e Império Serrano

1959: Portela

1958: Portela

1957: Portela

1956: Império Serrano

1955: Império Serrano

1954: Mangueira

1953: Portela

1952: Teve desfile, mas sem apuração

1951: Império Serrano e Portela

1950: Império Serrano, Mangueira, Prazer da Serrinha, Unidos da Capela

1949: Império Serrano e Mangueira

1948: Império Serrano

1947: Portela

1946: Portela

1945: Portela

1944: Portela

1943: Portela

1942: Portela

1941: Portela

1940: Mangueira

1939: Portela

1938: Sem concurso

1937: Vizinha Faladeira

1936: Unidos da Tijuca

1935: Portela

1934: Mangueira e Recreio de Ramos

1933: Mangueira

1932: Mangueira