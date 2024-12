Reprodução/Instagram Giovanna Lancellotti

A atriz Giovanna Lancellotti revelou um pedido curioso que recebeu de um admirador com fetiche por pés. Nos stories de seu Instagram nesta quinta-feira (5), Giovanna compartilhou o print de um e-mail recebido com o título "dúvida", no qual o remetente demonstrava interesse em conteúdos relacionados à podolatria.

"Oi. Você vende pack dos pés?", perguntou o fã no e-mail, mostrando seu apreço por esse fetiche, que envolve atração por pés. Podolatria é um gosto relativamente comum nas plataformas de conteúdo adulto.

Especialmente popular no OnlyFans e Privacy, assinantes frequentemente solicitam fotos e vídeos de pés. Celebridades como Núbia Oliiver e Nati Casassola já admitiram lucrar com esse tipo de material. Giovanna não comentou se responderá ao pedido ou se consideraria o mercado.