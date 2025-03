Flickr/Reprodução Unidos de Padre Miguel





A Unidos de Padre Miguel não conseguiu se manter no Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro e foi rebaixada para a Série Ouro na apuração desta quarta-feira (5). A escola, que havia conquistado o acesso no ano passado após 52 anos, terminou em último lugar na disputa deste ano.

Com o enredo "Egbé Iyá Nassô", a agremiação levou para a avenida uma homenagem ao primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, destacando a resistência do povo negro e o protagonismo das mulheres africanas na preservação da fé e da identidade cultural.

O desfile abordou momentos marcantes da trajetória de Iyá Nassô , figura central na cultura afro-brasileira, reforçando o papel das mulheres negras na construção da identidade nacional.

Apesar da proposta histórica e do engajamento na avenida, a Unidos enfrentou dificuldades, incluindo problemas no sistema de som durante a primeira noite de desfiles.

Na apuração, a escola perdeu pontos em quesitos como alegorias e adereços e harmonia, recebendo quatro notas 9,8 – uma delas descartada conforme o regulamento.

Com o rebaixamento, a Unidos de Padre Miguel retorna à Série Ouro , onde tentará recuperar espaço na elite do carnaval carioca.