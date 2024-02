Reprodução/Instagram - 29.02.2024 A cantora abriu uma caixa de perguntas na última quarta (28)





A campeã de A Fazenda , Jojo Todynho, respondeu uma série de perguntas nas redes sociais na noite da última quarta (28). Em uma delas, a cantora foi questionada se teria algo com mulheres.



"Nada contra quem gosta. Meu bagulho é outro. Meu negócio é soco na costela. Isso nem combina comigo. Não saberia nem por onde começar. Eu gosto de outras coisas. Gosto, não. Amo! Chego a salivar", respondeu ela em bom tom.





Recentemente, a artista terminou o relacionamento com Renato Góes . Segundo o colunista Léo Dias, a relação teria terminado após Jojo descobrir uma traição por parte do ex.

40 kg mais magra após cirurgia bariátrica , a ex-Fazenda posta diariamente a rotina de exercícios que pratica na academia e divide com os seguidores a nova vida.













