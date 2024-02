Reprodução/Instagram Mãe de Zezé rasga elogios para Graciele Lacerda após polêmica familiar

Graciele Lacerda ganhou uma declaração de amor da sogra, Dona Helena, após as acusações de ter criado um perfil falso para atacar a família de Zezé Di Camargo.

A influenciadora compartilhou um vídeo da mãe do artista rasgando elogios assim que chega na fazenda da família, em Goiás.





"Chegou aqui agora na porta do quarto a mulher mais linda, mais amada do mundo, que é a minha querida nora, a mais linda, a princesa", comentou a veterana.

Antes de dar um abraço na nora, ela completa: "Os outros falam que eu fico 'acoitando' [protegendo] ela. Não é porque eu fico acoitando ela, é porque ela mora dentro do meu coração", concluiu.

Recentemente, Graciele Lacerda contou que provou na Justiça ser inocente na acusação feita por Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo. "Quem fez os comentários se você não sabe já está provado na justiça que não foi eu. Usaram de maldade um perfil que era meu com comentários para sujar meu nome. Mas Deus é fiel", escreveu ela nas redes sociais, sem citar nomes.

