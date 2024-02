Reprodução/Instagram: 29.02.2024 Artista expôs detalhes da maternidade nesta quinta (29)





A atriz Tatá Werneck desabafou nas redes sociais e contou, nesta quinta (29), para os seguidores os momentos de tensão que viveu assim que deu luz à filha Clara Maria, fruto do relacionamento da humorista com o ator Rafa Vitti.



"Amamentação não é fácil mas não passei por nenhum dos problemas dolorosos que ela pode trazer (fora a dor normal do começo mesmo). Mas depois de um susto e momento de estress que passei (que contei num programa da maravilhosa Fátima Bernardes), meu leite secou", iniciou ela.





"Fiquei fazendo translactação por uns meses (colocava um canudo junto do peito pra caca continuar mamando mas o leite que saia era fórmula). Lembro que fui criticada por pessoas próximas. Muito pressionada. Na época, me recolhi e deprimi. Hoje faria diferente. E também fui muito acolhida por outras. Também próximas", avaliou.

"De qualquer maneira, me emociona minha neném pequenininha no meu colo. Nunca vi nada tão lindo. Olhar pra essa carinha dela é numa benção. E imagino que, para ela, olhar pra cima e me ver do ângulo por baixo não deva ter sido fácil. Mas que narina pode ser maior que o amor de mamãe?", finalizou Werneck.

Nos comentários do relato, os fãs da artista aclamaram o texto. "Foto mais linda", elogiou uma seguidora. "A gente se emociona do início ate quase o fim... Por que, óbvio, ela sempre tira também um riso", disse uma segunda. "Que bacana você escrever sobre isso. Tenho certeza que muitas mães se sentirão amparadas neste momento", encorajou uma terceira.

Juntos há 7 anos, Tatá Werneck e Rafa Vitti assumiram o relacionamento em 2017 e tiveram a primeira filha, Clara Maria, em 2019.

