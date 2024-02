Reprodução/Instagram - 29.02.2024 Jojo Todynho falou de cirurgias estéticas que pretende realizar após bariátrica





Jojo Todynho pretende fazer novos procedimentos estéticos após perder 40 kg, devido à cirurgia bariátrica que realizou em agosto de 2023. Em conversa com os seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (28), a cantora listou as cirurgias reparadoras que planeja para o corpo.





"Pretendo [fazer novas cirurgias]. Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?", afirmou.





Desde que realizou a bariátrica, Jojo mostra o processo de emagrecimento nas redes sociais. A influenciadora exibe aos mais de 30 milhões de seguidores a nova rotina de atividades físicas e alimentação. Questionada por um internauta, ela ainda falou da adaptação alimentar.

"Estou me adaptando. Não é fácil. A moça do meu lado comendo uma rabada e eu comendo frango com legumes. É o processo e vamos viver esse processo. A gente tem que se disciplinar", declarou.

