Nesta última quinta-feira (8), Giovana Cordeiro, protagonista da obra Fuzuê, publicou no Instagram uma sessão de fotos para dar início ao feriado nacional. "Se Ivete Sangalo falou, tá falado! O Carnaval começou!", registrou ela na postagem.

A atriz se referiu ao Bloco da Veveta, idealizado pela cantora baiana e realizado na quinta (8), na cidade de Salvador. Com um look preto e estilizado com paetês pratas, Cordeiro arrancou elogios dos fãs com o ensaio fotográfico.





"Um photoshoot de respeito", disse uma fã. "Muito acostumada com o cabelão da Luna, mas tá linda, maravilhosa. Gi", comentou uma segunda ao comparar a atriz com a personagem da novela das sete. "Toda trabalhado no brilho! Tá linda e prontissima! Bom Carnaval pra minha querida atriz", acrescentou uma terceira.

No próximo domingo (11), a protagonista de Fuzuê estreará na Marquês de Sapucaí, pela escola de samba Porto da Pedra, que será a primeira do Grupo Especial a estrear as festividades do feriado em solo carioca.

