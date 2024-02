Reprodução/Instagram Lexa se declara para a filha do namorado: 'Minha princesa'

Lexa encantou os seguidores ao usar as redes sociais para celebrar o aniversário da enteada, Cecília, filha do namorado Ricardo Vianna.

Nesta sexta-feira (9), a cantora compartilhou uma foto com a menina de 9 anos no colo, ao lado do amado, e se declarou.





"Feliz aniversário para essa pequena linda! Você é luz, minha princesa. Inteligente e bondosa! Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveu ela.

A artista ainda ganhou uma surpresa da enteada. "Amei ganhar o primeiro pedaço! Parabéns, Cecília", completou.

Vale lembrar que Cecília é fruto do relacionamento do ator Ricardo Vianna com a empresária Aline Krykhtine.

