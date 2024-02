Reprodução Instagram - 9.2.2024 Anitta, Ivete Sangalo e Ludmilla

"Macetando" é definitivamente um dos maiores sucessos das festas carnavalescas de 2024 e é uma canção de Ludmilla e Ivete Sangalo. No entanto, na última quinta-feira (8), a música foi cantada por Ivete junto com Anitta, que já protagonizou polêmicas públicas com a esposa de Bruna Gonçalves.





O momento entre Sangalo e Anitta aconteceu em Salvador e viralizou nas redes sociais, gerando vários comentários de internautas nas redes sociais, além, é claro, de um comentário da própria Ludmilla.





Por meio do Instagram, a cantora que se consagrou com o projeto "Numanice" pareceu aprovar o dueto da amiga baiana com a ex-amiga Anitta. "Todo mundo macetando", escreveu Ludmilla.





Na Web, o momento gerou diversos memes e piadas entre aqueles que torcem para que as funkeiras deixem a rivalidade no passado e voltem a ser amigas e a trabalhar juntas novamente em uma nova parceria musical.

Confira a reação dos internautas:

Ivete daqui a pouco assim no zap com a Anitta e Ludmilla pic.twitter.com/xAfhdygpiT — Facetas (@facetinhas) February 8, 2024





e pensar que a anitta e a ludmilla começaram a brigar por conta da ivete cantando onda diferente e agora se reaproximando indiretamente por conta de outra música da ivete é ironia demais pic.twitter.com/uK5W9trRw9 — zanni (@euZanni) February 9, 2024





A Ivete botando a Anitta e a Ludmilla assim pic.twitter.com/Z6aozdOnO6 — macetando charts (@szamotopapi) February 8, 2024





só aqui pra a gente ver a ludmilla e a anitta próximas, obrigado Ivete pic.twitter.com/8wSO21TLtQ — Lucas Pinto (@_lurafa) February 8, 2024









Eu acho muito engraçado como a Ivete trata Ludmilla e Anitta como se as duas fossem a mesma coisa. Não tem uma vai a outra e vice-versa. E é assim há anos. — Ellonia Muska (@AllThatJesse) February 9, 2024





