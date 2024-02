Reprodução / Instagram Ary Mirelle comemora o primeiro aniversário ao lado do filho: ‘Maior presente’

Ary Mirelle fez 22 anos nesta sexta-feira (9) e compartilhou um pouco da manhã com os seguidores do Instagram. Este é o primeiro aniversário que passa ao lado do filho, Jorge.

Apesar do parceiro, João Gomes, estar viajando a trabalho, a influenciadora comemorou com direito a bolo personalizado e se declarou para o filho.

"Meu primeiro aniversário com o maior amor da minha vida, meu maior presente. Obrigada Deus pela minha vida, pela minha família, por tudo o que tens feito por mim", escreveu nos Stories. "Faltou papai, mas foi por uma boa causa. Amo vocês", finalizou.

Ary também contou que, apesar de ser o aniversário, ela continuou com os deveres de mãe, acordando pelo menos duas vezes durante a madrugada para cuidar de Jorge.

