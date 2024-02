Reprodução Instagram - 9.2.2024 Carla Perez e Xanddy em Salvador, Bahia

Carla Perez e Xanddy roubaram a cena na Web na última quinta-feira (8), quando apareceram juntos com looks combinados para a abertura do Carnaval 2024 em Salvador, na Bahia. O casal estava desfilando pelo Circuito Osmar, tradicional na região baiana.



“Assim fizemos a ‘Pipoca do Xandão’ na avenida de alegria, amor e balanço”, escreveu o cantor, através do Instagram. Já Carla Perez declarou: “1º dia de Carnaval. Eu e ele, ele e eu, amor de 20 ‘carnavais’”.



Para marcar a combinação da mesma peça, eles escolheram um figurino bem colorido e chamativo para o início da folia. Com estampas geométricas, as roupas apostavam nas cores azuis, vermelhas e amarelas, além de detalhes em neon na cor verde.



Ainda na última quinta-feira (8), Carla Perez foi homenageada por Pedro Sampaio. Ele escolheu se fantasiar com o mesmo look usado pela dançarina para um show que realizou na Torre Beats Tropical, no Farol da Barra, em Salvador, Bahia.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: