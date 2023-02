Reprodução/Instagram Preta Gil surge cantando para amigos e família no último dia de Carnaval

Afastada dos camarotes e dos blocos de rua em 2023, devido ao tratamento contra um câncer de intestino, Preta Gil surgiu soltando a voz em um encontro com a família e os amigos no último dia de Carnaval.

A cantora republicou alguns Stories em que aparece cantando em uma estrutura montada na grama. Em uma das publicações, ela performa o hit "Lepo Lepo", ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Psirico. "Meu Carvanal", escreveu Preta.

Na sequência, a artista compartilhou um vídeo do médico Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo. No registro, ela aparece cantando trechos de seu sucesso "Sinais de fogo". "Que emoção te ver cantando e bem, celebrando a vida! Te amo, foi lindo", declarou Thales.

Preta Gil decidiu cancelar o seu tradicional "Bloco da Preta" neste ano para focar na própria saúde. "Todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o Carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente", disse.

