Reprodução/Instagram Em tratamento contra câncer, Preta Gil se emociona com homenagem de Ivete

Afastada do Carnaval em 2023 para tratar um câncer no intestino, Preta Gil se emocionou com uma homenagem feita por Ivete Sangalo durante apresentação em Salvador na última quinta-feira (16). "Minha professora, minha irmã, minha inspiração, o amor da minha vida. Você é o Carnaval, o maior Carnaval, uma explosão de amor! Obrigada pelas palavras! Você não faz ideia de como seu amor e todo amor que estou recebendo estão me curando! Te amo infinito", declarou nas redes sociais.

Na quinta, Ivete abriu o Carnaval em Salvador e aproveitou para deixar uma mensagem à amiga: "Preta Gil, eu dedico o meu Carnaval a você. Eu te amo muito. Ano que vem, você vai estar aqui nesse Carnaval botando para quebrar", disse Ivete em cima do trio elétrico.

Nesta sexta, Preta publicou um vídeo nas redes sociais atualizando os fãs sobre o seu estado de saúde e contando que acabou de fazer o terceiro ciclo de quimioterapia. Em seguida, ela comentou sobre a sua ausência no Carnaval deste ano e sobre o cancelamento de seu tradicional bloco no Rio.

"Vocês podem imaginar como fica a minha cabeça estando fora do Carnaval de 2023, sem o Bloco da Preta espalhando todo o seu amor, toda a sua alegria pelas ruas do Brasil", disse.

"Eu tenho certeza que, quando voltarmos, vai ser mais incrível ainda, porque eu serei uma outra pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa melhor. Eu sei que nós iremos fazer o Carnaval da cura em breve. Eu espero e sei que Deus quer assim", continuou.

A cantora finaliza o vídeo desejando um Feliz Carnaval a todos os seguidores: "Eu não vou estar aí, mas brinquem por mim. Façam realmente esse Carnaval de vocês ser o mais incrível. Eu queria muito estar podendo brincar no Carnaval, cantar no Carnaval, mas este ano eu não estou. Então, a cada um de vocês que eu ver cantando, que eu ver se divertindo, eu vou estar curtindo também um pouco do Carnaval".

