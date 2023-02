Reprodução/Instagram Filha de Cintia Dicker e Scooby celebra dois meses com vestido de princesa

Cintia Dicker derreteu o coração dos seguidores ao mostrar a comemoração dos dois meses da filha, Aurora, fruto do seu relacionamento com Pedro Scooby.

Pelos Stories do Instagram, a mamãe coruja compartilhar uma foto da bebê usando um vestido de princesa.

"Dois meses da bebezuka", escreveu a modelo na legenda da publicação.





Durante o Carnaval, Cintia Dicker foi criticada por aproveitar o camarote na Marquês de Sapucuí.

Um post com uma foto dela arrumada para o camarote recebeu críticas nos comentários. Cintia teria ido para o Carnaval a trabalho, como disse Pedro Scooby, que é pai de Aurora. "Meu amor, ta linda!!! Bom trabalho e aproveita!!", comentou ele na publicação.

Reprodução/Instagram Aurora





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.