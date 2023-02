Diego Castanho/CM assessoria Jesus Luz fez homenagem para Aline Campos em camarote da Sapucaí





Um mês após o término do namoro, Jesus Luz e Aline Campos ensaiam uma reconciliação. E os indícios de que ela pode ter rolado na madrugada deste domingo (26), na Sapucaí, são inúmeros. Amigos da coluna relataram que ele invadiu um camarote para homenagear a ex-bailarina do Faustão, e depois os dois deixaram o sambódromo do Rio de Janeiro juntos e de mãos dadas.







Aline era a rainha do camarote Mais Brasil, espaço oficial do Flamengo na Sapucaí. Enquanto cumpria com seus compromissos no local, ela foi surpreendida por Jesus, que contou com a ajuda da assessoria de imprensa do evento para entrar no camarote e prestar uma homenagem à ex-namorada.

Diante dos fotógrafos, eles foram bastante comedidos. Apenas se abraçaram e se beijaram no rosto, e também ficaram um tempinho conversando enquanto eram fotografados e filmados pela imprensa que estava no local.

Mas a coluna recebeu alguns vídeos exclusivos de nossas fontes que estavam lá pela Sapucaí e, pelas cenas, dá pra ver que a reconciliação está prestes a se tornar oficial. Os dois deixaram a Sapucaí juntos, e em determinado momento andaram de mãos dadas pelo entorno do sambódromo.

Jesus escoltou a ex (ou atual?), enquanto ela era assediada pelo público, que pediu fotos com a rainha do camarote. Quando tudo terminou, eles seguiram juntos, rumo a um destino desconhecido (que certamente deve ter sido a casa de um dos dois, né?). Veja:

Reataram? Aline Campos e Jesus Luz deixam a Sapucaí juntinhos pic.twitter.com/nqm3NcVeyQ — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) February 26, 2023









Aline e Jesus namoraram por sete meses e chegaram a lançar uma fake news sobre gravidez para servir como isca para o lançamento de uma marca de cosméticos que estavam criando juntos. O término foi anunciado em janeiro, e ambos relataram que o romance havia acabado mesmo com os dois ainda se amando bastante.