Pedro Scooby entrou para a lista de celebridades que se pronunciaram sobre a polêmica recente do Carnaval. A escola de samba Salgueiro inseriu no desfile na Sapucaí uma estrutura de um diabo e virou alvo de críticas nas redes sociais, tanto de famosos quanto de religiosos nos comentários.

Diante da repercussão deste e de outros casos criticados por religiosos, como as fantasias de Sabrina Sato e Erika Januza , o surfista falou do caso na manhã desta terça-feira (21), no Instagram. O ex-"BBB" afirmou que os enredos das agremiações "são como filmes" e opinou sobre a repercussão da controvérsia.

"[Os enredos] contam histórias de Deus, de religiões, do demônio, da cultura popular. Assim como existem enredos que tinham um carro alegórico que era o demônio, mas contavam uma história ali. Nem vi o Salgueiro inteiro, vi algumas coisas. Mas também existem filmes de terror, de demônio, de um monte de coisa. Ali, estava contando uma história e o demônio faz parte da história do mundo", declarou.





"Para quem acredita em Deus, Jesus, em quem acredita na Bíblia, uma das coisas que Jesus falou é 'não julgue para não ser julgado'. Isso tinha que ser um princípio básico do ser humano. E não é porque você vai para igreja, tem uma religião, que você vai pro céu", complementou. Scooby ainda repercutiu o fato de pessoas afirmarem que a tragédia das chuvas no litoral de São Paulo está relacionada ao "retorno de Jesus".

"Galera, não é porque você acredita que Jesus esteja voltando que a gente pode acabar com a natureza. Se for partir do princípio que a natureza é a casa de Deus, a gente tem que respeitar. E se existe aquecimento global, a gente pode estar acelerando esse processo, mesmo que fosse um processo natural", ponderou.

