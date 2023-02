Reprodução/ Twitter/ Instagram Programação Carnaval de Salvador

Nesta terça-feira (21), acontece o último dia do Carnaval de Salvador, que promete misturar pagode, arrocha, axé, grupos culturais e atrações infantis no Circuitos Dodô (Barra - Ondina) e Osmar (Campo Grande). Claudia Leitte, Bell Marques, Daniela Mercury, Léo Santana e Saulo Fernandes são alguns dos artistas que vão se apresentar. Além deles, Juliette fará a estreia dela na folia baiana.

O primeiro bloco sai às 12h15 e e último encerra às 22h30. Veja a programação completa:

Circuito Dodô (Barra Ondina)







15H30 - MICROTRIO IVAN HUOL - BANDA MICROTRIO

15H45 - TRIO DE JUAN E RAVENA

16H - CAMALEÃO - BELL MARQUES

16H30 - LARGADINHO - CLAUDIA LEITTE

17H - JAKÉ - ALICE MORAES /DOUGLAS GURY / BEIJO NA BOCA / BANDA JAKÉ

17H30 - BLOCO UAU - BABADO NOVO

18H - TRIO FEEERVO - BAILINHO DE QUINTA

18H15 - TRIO DE LUIZ CALDAS

18H30 - TRIO DE XAMÃ

18H45 - TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

19H - TRIO DE ESCANDURRAS

19H15 - TRIO DA TIMBALADA

19H30 - BANANA REGGAE

19H45 - BANDA A MULHERADA

20H - TRIO DE LEO SANTANA

20H15 - TÊ TÊ TÊ - 7KASSIO

20H15 - BLOCO DO CAJÁ - SWING DO T10

20H30 - BLOCO EXCLUSIVA - ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS

20H45 - TRIO DO LINCOLN

21H - TRIO DO HIAGO

21H15 - TRIO DO RAFA GOUVEIA

21H30 - TRIO DE LÁ FURIA

21H45 - PROJETO AXÉ DAS ANTIGAS - SR. WILSON

22H - TRIO DE ALINNE ROSA

22H15 - TRIO DE A DAMA

22H30 - TRIO DA COMCAR - CIDA MARTINEZ



Circuito Osmar (Campo Grande)





12H15 - VAMOS NESSA - SAMBA DO PRETINHO + SAMBA VAMOS NESSA E CONVIDADOS

12H15 - PROJETO ESPECIAL ANIMOU GERAL - MR GALIZZA

12H30 - OLODUM PIPOCA

12H45 - PIPOCA DA BANDA MUDEI DE NOME

13H - PIPOCA DE DURVAL LELYS

13H15 - PIPOCA DE SAULO

13H30 - TRIO DO PSIRICO

13H45 - TRIO DA DANIELA MERCURY

14H - TRIO DE XANDDY HARMONIA

14H15h - TRIO DO LINCOLN

14H30 - TRIO DE LÁ FURIA

14H45 - TRIO DE LEO SANTANA

15H - AS MUQUIRANAS - PARANGOLÉ

15H30 - TRIO DE BROWN

15H45 - BUZANFAN DE GERÔNIMO

16H - TRIO DE O POETA

16H15 - PIPOCA ALEXANDRE PEIXE

16H30 - COMMANCHE DO PELÔ - PATRULHAS DO SAMBA E CONVIDADOS

17H - TRIO DO RUMPILEZZ

17H15 - ILÊ AIYÊ PIPOCA - BAND'AIYÊ

17H30 - 100 CENSURA

17H45 - MUZENZA

18H15 - FILHOS DO CONGO - PANTERA NEGRA + FILHOS DO CONGO

18H45 - TRIO DO COMCAR - FORRÓ NUMERO 1

19H30 - TRIO ARRASTÃO DA ALEGRIA

19H45 - TRIO DE RENATINHO DA BAHIA

20H - PROJETO MISTURAÊ - GABI MORAES, PINOTTE, CLAUDIA ASSIS, OS INTIMUS

20H15 - TRIO DA BANDA DH8

20H30 - TRIO DE VINI NOGUEIRA

20H45 - TRIO DE XELLA



