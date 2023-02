Brenda Paixão

A campeã do "Power Couple 6" também reuniu críticas à imagem do diabo no desfile. A influenciadora reprovou a "apologia ao diabo" feita pela escola: "Estou, sim [curtindo o Carnaval]. Mas isso não tira o meu amor por Jesus Cristo e, desculpa, não me faz achar normal aparecer na TV, essas coisas tão horrendas. Ao invés de usarem a influência para coisas boas, como faziam antigamente, em homenagear pessoas e culturas. Agora desfilar com essas imagens passa uma energia pesadíssima".