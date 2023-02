Reprodução/Instagram/Twitter - 21.02.2023 Flay criticou estrutura de diabo em carro no desfile do Salgueiro no Carnaval





A ex-"BBB" Flay gerou polêmica nas redes sociais após expressar a opinião sobre um carro alegórico no desfile do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A cantora reprovou o fato do Salgueiro ter levado a figura de um diabo à Sapucaí e a crítica repercutiu na web.

"Que show de horror. Independente de religião, que triste ver um espaço tão importante para mostrar arte e cultura ser usado para enaltecer e adorar o demônio. Que desgraça isso, me entristece de verdade, mas é isso, cada qual com seu Deus", criticou a ex-participante do "BBB 20".





Diante do comentário, internautas resgataram fotos de Flay no último Halloween, quando participou de uma festa fantasiada de Hellraiser, personagem de um filme de terror associado ao inferno. "Flay sempre sendo contraditória", opinou um usuário no Twitter, ao exibir a fantasia usada por ela no último ano.





Já outra pessoa apontou a contradição pela cantora ter interpretado uma bruxa em um clipe musical. "Bruxa também é coisa do demônio, segundo os críticos religiosos que estão reclamando, também viu Flay?", pontuou na rede social, se referindo ao fato de que religiosos também se irritaram com a figura do diabo no desfile.

A Flay criticou o carro do Salgueiro dizendo que era "usado pra enaltecer o demônio" mas a mesma Flay interpretou uma bruxa no seu último clipe. Bruxa também é coisa do demônio segundo o críticos religiosos que estão reclamando também viu Flay? pic.twitter.com/eCpNC0DgZ4 — MAØLI 🏳️‍⚧️ (@maoli_of) February 21, 2023













Diante da polêmica, Flay se posicionou nos stories do Instagram, onde explicou ter "uma fé gigantesca em Deus" e que não é evangélica. "Acredito que a grande maioria das religiões, independente do Deus, prezam por coisas boas", avaliou, contando que não pesquisou sobre o enredo do Salgueiro, mas reprovando o uso da imagem do diabo.

"O 'coiso' representa maldade para mim e, com certeza, para muita gente. Independente da religião, acredito que a maioria cultua o bem de acordo com suas crenças. Então vendo a imagem sem saber do enredo, foi muito pesado para mim. Senti uma tristeza profunda. Carnaval, para mim, é alegria e arte", relatou.

A ex-"BBB" também explicou o uso da fantasia associada ao inferno, esclarecendo que pesquisa todas as referências e looks em uma rede social. "A maquiagem que achei da boneca [Hellraiser], achei extremamente artística. Errei em não buscar o contexto, não sabia o significado, me empolguei com a imagem. Inclusive, estou mal por descobrir o significado", analisou.





