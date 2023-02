Reprodução/Globo - 07.02.2023 Ana Maria Braga testou positivo para covid novamente





Ana Maria Braga precisou deixar às pressas a casa em Maresias, região do litoral norte de São Paulo atingida pela tragédia das chuvas . A apresentadora relatou a experiência "assustadora" ao sair do local e ainda informou que ficará um período afastada do "Mais Você", após testar positivo para covid-19 pela 3ª vez.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Em conversa com Fabrício Battaglini e Talitha Morete no programa matinal desta terça-feira (21), Ana contou que a filha ainda está isolada em uma casa na Barra do Sahy, em São Sebastião. "Eles não conseguem sair. Está faltando tudo, água, mercado", relatou sobre os familiares.

A apresentadora Ana Maria Braga estava no litoral e conta como tudo aconteceu, e como foi essa volta para capital paulista.



Veja. pic.twitter.com/5ozuGe87Si — Gabriel Menezes (@briel_menezes) February 21, 2023

















"Estava com medo de não conseguir chegar. A gente se assustou muito, muitas pedras pelo caminho", compartilhou sobre a saída da área. Além do susto com a viagem, a apresentadora também contou detalhes do terceiro diagnóstico de covid nas redes sociais.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Está tudo bem comigo. Me senti gripada à noite e quando fiz o teste descobri que estava positiva para covid-19. Infelizmente essa doença ainda está rondando por aí. Não é igual à primeira covid que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada. Espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive. Se cuidem", afirmou.

Esse foi um final de semana difícil.

Estava no litoral norte de São Paulo e pude ver de perto a destruição que foi.

Uma coisa muito triste.

Meus sentimentos e orações estão com vocês.

Ficarei ausente do #MaisVocê por mais uns dias porque fui diagnosticada com COVID pela 3ª vez. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 21, 2023





Não é igual a primeira COVID que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada.

Espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive.

Se cuidem. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 21, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.