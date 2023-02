Reprodução/TV Globo 21.02.2023 A Mocidade Alegre não vencia desde 2014

A escola de samba Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo, conforme o anúncio feito pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (LigaSP) na tarde desta terça-feira (21). A agremiação teve uma disputa acirrada com a Mancha Verde, vencedora do ano passado , e Império de Casa Verde durante toda a apuração para conquistar o primeiro lugar e a diferença entre a primeira e a segunda foi de apenas um décimo.

A Mocidade Alegre, que desfilou na madrugada de sábado para domingo , é a agremiação que tem o maior número de títulos do Carnaval paulista, 10 no total, mas o último foi conquistado em 2014, o que traz um sabor ainda melhor para a comunidade.

Este ano, a escola de samba do bairro do Limão uniu Brasil, Japão e Moçambique em seu desfile. O enredo contou a história de Yasuke, considerado o primeiro samurai negro do mundo. Ele chegou em 1579 ao Japão, escravizado pelos jesuítas portugueses no Oriente, e virou um herói cultuado até hoje pela cultura japonesa.

De acordo com o site oficial da agremiação, o espírito de Yasuke ressurge no corpo de cada jovem preto, assim como aqueles que hoje habitam a cidade de São Paulo, onde negros e asiáticos fazem morada.

A cidade mais japonesa fora do arquipélago oriental é, paradoxalmente, a que também mais mata jovens negros. Por isso, os organizadores da escola acreditam que, diante de um mundo em que a pele preta assusta, é necessária uma armadura preta, de samurai, semelhante à de Yasuke, para enfrentar as guerrilhas e adversidades cotidianas do mundo contemporâneo.

Para o Carnaval de 2023, a Mocidade Alegre usou todo o potencial do sangue guerreiro de seus foliões.

As escolas de samba Unidos de Vila Maria e Terceiro Milênio ficaram nas duas últimas posições e caíram para o Grupo de Acesso. Vale lembrar que a segunda já estava nessa mesma posição no ano passado e tinha passado para o Grupo Especial pela primeira vez.

Apesar de amar a Gavião e tb torcer pela Acadêmicos do Tatuapé, parece que a maior candidata a campeã esse ano é a escola de samba foi a Mocidade Alegre… os carros e a fantasia estavam lindos pic.twitter.com/MuDYRU1ukR — Rick B. 🏳️‍🌈 (@rickbitch) February 19, 2023