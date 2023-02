Reprodução/Instagram 18.02.2023 Bloco de Glória Groove é encerrado em SP após recomendação da PM

Marcado pela chuva e pelo caos, o Bloco das Gloriosas, comandado por Gloria Groove em São Paulo, teve que encerrar mais cedo após pedido da prefeitura. Previsto para terminar às 19h, segundo cronograma, o desfile foi interrompido por volta das 17h30 após recomendação da Polícia Militar.

“Vamos encerrar por questão de segurança. Que a gente continue se encontrando nos próximos carnavais. Muito cuidado ao saírem. Cuidado com os pertences de vocês", disse a drag queen visivelmente chateada.

O bloco, que desfilava pela Avenida Faria Lima, na Zona Oeste da capital paulista, teve um volume de pessoas maior do que o esperado. A forte chuva atrasou em mais de uma hora o início do show. Marcado para sair às 14h, o trio elétrico só partiu por volta das 15h20.

O temporal afastou parte do público, mas alguns foliões seguiram firmes debaixo d'àgua para acompanhar a artista.

Pouco tempo depois, Gloria Groove precisou interromper a apresentação após uma mulher passar mal devido à superlotação do evento. O show foi retomado logo em seguida, mas o tumulto e o empurra-empurra voltaram a paralisar o desfile.

Na sequência, a organização recebeu autorização para seguir. Mas também durou pouco...



