A segunda noite de desfiles do Carnaval de São Paulo começou debaixo de muita chuva no sambódromo do Anhembi, na Zona Norte. As últimas sete escolas de samba do grupo especial passaram pela avenida ao longo da madrugada deste domingo (19) após um atraso causado por um problema de maquinário na concentração.

Após o contratempo, as agremiações finalizaram as apresentações deste ano na capital paulista trazendo celebridades nos carros alegóricos, como ex-participantes do reality show "Big Brother Brasil". A conclusão dos desfiles também contou com fantasias surpreendentes e o desmaio de um integrante da comissão de frente da Mocidade Alegre.

Confira abaixo um resumo da madrugada no Anhembi:

Estrela do Terceiro Milênio

A escola do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, estreou no grupo especial fazendo um tributo à "arte de fazer rir". A agremiação explorou diferentes facetas do humor, dos bobos da corte até humoristas contemporâneos, como Marcelo Adnet, que integrou o desfile, e Paulo Gustavo, comediante falecido homenageado.

O atraso de cerca minutos antes da entrada não será penalizado, já que as dificuldades ocorreram por conta de questões no sambódromo. A Comissão de Frente se destacou pela encenação de uma família que, afetada pelo humor, trocava rapidamente de fantasias rapidamente na avenida - o que surpreendeu o público nas redes sociais.

















Ex-"BBBs" ainda marcaram presença no desfile da escola, como Carla Diaz, ex-sister da edição de 2021 que estreou como rainha de bateria.

Acadêmicos do Tucuruvi

A escola da Zona Norte foi a segunda a desfilar na madrugada e abordou a vida de Bezerra da Silva e o samba dos brasileiros marginalizados. A comissão de frente reproduziu uma favela antiga, com sambistas representando o músico de Recife, que construiu uma carreira no Rio de Janeiro e morreu em 2005. Uma das alas ainda representou a época em que ele foi morador de rua em Copacabana.

Mancha Verde

Rainha de bateria da escola há quase 20 anos, a atriz Viviane Araújo retornou à agremiação de São Paulo após não desfilar no último ano, quando participou apenas do Carnaval carioca por conta da gravidez. A artista representou o tema da escola na avenida, uma celebração ao xaxado e à cultura nordestina. Vale lembrar que a Mancha Verde foi a grande campeã do Carnaval em 2022.

