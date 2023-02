Reprodução/Instagram Candidato a dono de hit do Carnaval, Léo Santana se apresenta no circuito Barra-Ondina em Salvador

Léo Santana agita o circuito Barra-Ondina na noite deste sábado (18) no Carnaval de Salvador. Candidato a dono da música do Carnaval 2023, com o hit 'Zona de Perigo', o cantor baiano foi homenageado mais cedo por ninguém mais, ninguém menos do que a sua conterrânea Ivete Sangalo durante apresentação do bloco Coruja.

Assim como Léo Santana, Ivete também concorre ao "prêmio" de melhor música do Carnaval, com "Cria da Ivete". Mesmo assim, ela deixou a "rivalidade" de lado e elogiou o colega, pedindo aos foliões que cantassem para o "Gigante": ''Canta para o Gigante! A música mais tocada do Brasil é da Bahia, porra'', celebrou.

Ela também brincou: "A primeira vez que ouvi essa música, falei: 'Meu Deus, que swing safadinho'".

'Zona de Perigo' chegou a ocupar o primeiro lugar no TOP 50 músicas mais ouvidas no país nas plataformas de streaming, além de ter alcançado a 25ª posição no ranking mundial, à frente de hits de artistas internacionais como Beyoncé e Eminem.

