Reprodução/Instagram Léo Santana se assusta com bronca de Lore Improta em mulheres que cobiçam o cantor

Lore Improta surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo se pronunciando sobre o assédio sofrido pelo marido, Léo Santana.

O cantor, que está fazendo maior sucesso com a música 'Zona de Perigo', viralizou nas redes sociais ao fazer a dancinha da canção e atraiu comentários dos internautas.





"Estava calada esse tempo todo porque achei que ia ser algo passageiro, mas realmente está ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país. As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso?", começou ela em tom de brincadeira.

Sobrou até para Jojo Todynho, que rasgou elogios para o artista. "Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Porque ninguém me respeita mais. Até tentei subir uma hashtag no Twitter, mas ninguém aderiu. Realmente preciso da ajuda de vocês. Hashtag: Lore merece respeito. Não é, dona Jojo Todynho?".

Na sequência, Lore babou na beleza do maridão. "Mas, assim: entendo, tá? Porque não é todo dia que um homão desses de dois metros de altura aparece desse jeito, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês. Porque antes, era só paisagem e comida. Eu tenho noção disso", brincou ela.





Nos comentários, Léo Santana demonstrou o seu nervosismo com o vídeo. "Rapaz, eu juro que achei que era real. Tive que assistir até o final pra entender que era zoeira. Sério mesmo… Susto da p****. Eu já iria te chamar aqui em casa e dizer 'ô mãe, achei desnecessário sabia'", escreveu ele.

Alguns amigos do casal também se divertiram com a publicação de Lore. "Minha amiga, perdoa, porque é babado", disse Ivete Sangalo; "Eu te desejo", declarou Tatá Werneck; "Sigo firme na dieta, sem deslizar", brincou Jojo Todynho.





