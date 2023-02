Reprodução Repórter se pronuncia após beijo roubado em transmissão do Carnaval

O repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da TV Record em Recife, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após ter sido surpreendido por uma foliã com um beijo à força durante uma transmissão ao vivo do Galo da Madrugada, no último sábado (18).

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O fato rapidamente chamou atenção do público nas redes sociais, que apontou assédio por parte da mulher. Neste domingo, o jornalista publicou um vídeo no Instagram comentando o assunto. Ele disse que tudo não passou de uma brincadeira da humorista Grande Mamis, que é uma telespectadora já conhecida sua. De Luna ainda aproveitou a oportunidade para trazer luz a um dos maiores problemas do Carnaval: o assédio.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Beijo forçado não é legal. É assédio, sim. Independentemente se é de homem para mulher, da mulher para homem, homem com homem, mulher com mulher... se não está permitido, não é para fazer", disse ele. Mas, na sequência, o jornalista esclareceu que este não era o caso: "Ela é muito querida. Já foi a segunda vez que ela fez isso! No dia da gravação de João Gomes no Marco Zero do Recife, no ano passado, também foi assim. Ela tem essa característica espontânea e é até 'maluquinha' mesmo", concluiu.

Grande Mamis também usou as redes sociais para dar a sua versão da história. "Deus conhece o meu coração e sabe tudo o que passei na vida. Jamais eu tenho maldade. Eu sou meio louquinha, meio perturbada", afirmou a humorista.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.