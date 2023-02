Reprodução/TV Globo e Instagram 20.02.2023 Fátima Bernardes não foi reconhecida pela repórter

A repórter Danielle Fonseca estava trabalhando na rua durante os desfiles de blocos no Carnaval de Olinda, em Pernambuco, nesta segunda-feira (20), quando se deparou com um grupo de foliões que vestiam fantasias dos personagens do filme "Avatar". Tudo parecia ser algo muito comum se não fosse um detalhe: uma das pessoas que estava debaixo da máscara era Fátima Bernardes.



De acordo com o g1, a apresentadora do "The Voice Brasil" e seus amigos ofereceram a Danielle para ceder uma entrevista ao "Jornal Hoje" e, quando Fátima questionou "quer saber quem está debaixo da máscara?", revelou sua verdadeira identidade. O barulho no local era tanto que a repórter não conseguia escutar e foi preciso repetir mais duas vezes a informação.

Neste mesmo Carnaval, no domingo, Fátima também já se fantasiou de Homem-Aranha no bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça, sempre acompanhada do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, que estava vestido de gladiador.

A apresentadora e o namorado também fizeram uma homenagem aos enfermeiros e se vestiram com roupas da área da saúde em um dos blocos de Olinda.

Reprodução/ Instagram Fátima Bernardes e Tulio Gadelha fantasiados de enfermeiros