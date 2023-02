Reprodução/Instagram Ivete Sangalo faz apelo por vítimas da chuvas no litoral de São Paulo

Antes de começar seu último dia de desfile pelo 'Bloco Coruja', em Salvador, Ivete Sangalo fez um apelo pelas vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Eu queria atentar todos nós para uma coisa que está acontecendo no litoral de São Paulo. Muitas chuvas acontecendo. A gente está aqui curtindo, é um privilégio. Vamos ajudar. Eu vou colocar nas minhas redes sociais onde vocês podem ajudar, para fazer o PIX, para comprar remédio, mandar roupa, mandar tudo o que a gente puder oferecer. Essa mesma união que nos traz ao Carnaval de Salvador é a mesma que fortalece e ajuda a vida de muitas pessoas", declarou ela de cima do trio elétrico.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

#Carnaval2023 - Em último dia de desfile do Coruja @ivetesangalo faz apelo para ajudar litoral de São Paulo, atingido pelas chuvas pic.twitter.com/IPrP2njCxh — iBahia (@iBahia) February 20, 2023

O volume de chuvas entre sexta (18) e sábado (19) na região é considerado o maior já registrado na história do país , segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até o momento de publicação desta reportagem, o temporal já deixou 40 mortos, sendo 39 na cidade de São Sebastião e um em Ubatuba. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, decretou estado de calamidade pública para seis municípios.

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem as buscas em São Sebastião; ao menos 36 pessoas estão desaparecidas. Em todo estado, são 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.