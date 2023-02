Reprodução/TV Globo William Bonner explica ausência do Jornal Nacional

Afastado da bancada do Jornal Nacional há alguns dias, William Bonner usou as redes sociais neste domingo (19) para explicar a sua ausência. O apresentador revelou que passou por um procedimento de laparoscopia para eliminar hérnias inguinais há (agora) dez dias, recebeu alta no dia seguinte e está de licença deste então.



"No dia 10 de fevereiro, passei por um procedimento de laparoscopia para eliminar hérnias inguinais. E tudo ocorreu dentro do previsto para casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada "às pressas". No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias — e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval", disse ele em publicação no Instagram.

"Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe", brincou.

Bonner também tranquilizou os fãs sobre o seu estado de saúde, dizendo que está "muito bem, obrigado" e que, na próxima quarta-feira (22), está de volta à bancada do Jornal Nacional.

