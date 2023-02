Reprodução Foliã beija repórter

















No último sábado (18), o repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da TV Record em Recife, foi surpreendido por uma foliã, que o agarrou e o beijou à força, enquanto o jornalista fazia uma transmissão ao vivo do Galo da Madrugada em Recife. Após ser criticada, a mulher explicou o acontecido na web.

O repórter conversou com a mulher, que se mostrou animada para o Galo da Madrugada. "Essa daqui está preparada!", comentou Rodrigo. "Eu estou feliz porque eu te vi!", respondeu a entrevistada. Em seguida, ela agarrou o rosto do jornalista e o beijou.

Rodrigo tentou resistir e disse:"A última vez que ela fez isso, eu quase apanhei quando cheguei em casa. Se controla, mulher!". Ele, então, reforçou: "Eu sou casado". A mulher respondeu, aos gritos: "É casado, mas não é capado. Eu amo esse homem!".

A cena viralizou na web e internautas acusaram a mulher de assediar o repórter.

A mulher foi ao Instagram se defender após a repercussão. Ela afirmou que tudo não passou de uma brincadeira e que conhece o repórter. "Eu conheço Luna, já beijei ele a primeira vez, é conteúdo", disse a foliã, que teme perder a conta no Instagram devido à situação.

A foliã ainda publicou uma conversa que teve com o repórter pelo Instagram. "Você é uma querida e não fez nada de mal para mim. A gente só precisa explica que beijo contra a vontade, de fato, não é legal! Mas eu te conheço e sei que você maluquinha mesmo. Levo na esportiva!", disse ele, ma mensagem.







