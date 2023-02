Reprodução/ Instagram Ludmilla de Hera Venenosa

No último sábado (19), Ludmilla fez um show no Carnaval de Ouro Preto, interior de Minas Geras. A cantora caprichou no visual e se vestiu de Hera Venenosa. Com um body de folhas e cabelos vermelhos, não poderia falta um acessódio valioso para abrilhantar ainda mais o figurino.

"Hoje meu nome é Hera Venenosa e vou hipnotizar você, Minas Gerais!", escreveu Ludmilla na legenda da foto que publicou no Instagram. A cantora combinou a fantasia com um brinco da Channel, em formato de coração. Ele pode ser comprado na internet por R$ 7 mil.

Depois, ela investiu em um macacão preto, mas continuou com as mechas vermelhas para mais um show em Minas Gerais, dessa vez em Belo Horizonte.

