Wesley D'Almeida/PCR | Prefeitura do Recife - 19.02.2023 Desfile do Galo da Madrugada em 2023





O Galo da Madrugada reuniu uma multidão pelas ruas do centro de Recife neste sábado (19), quebrando o recorde de público do bloco de Carnaval. Segundo a organização do evento, cerca de 2,5 milhões de foliões participaram da folia na capital pernambucana.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Após dois anos de suspensão por conta da pandemia de covid-19, o desfile retornou em um percurso de 6,5km, que contou com seis carros alegóricos e 30 trios elétricos. O público curtiu por volta de 9 horas ininterruptas de apresentações de artistas como Juliette , Gaby Amarantos, entre outros.

Juliette no Galo da Madrugada cantando "Morena Tropicana" com Chico César. pic.twitter.com/HjKYPMoOGq — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 18, 2023

















Entre os artistas pernambucanos que se apresentaram, estão nomes como Almir Rouche, Gustavo Travassos, Quinteto Violado, Gerlane Lops, André Rio, Marron Brasileiro, Nena Queiroga, Bia Villa-Chan e Geraldinho Lins. O circuito deste ano teve como tema "Viva a Vida, Viva o Frevo, Viva Enéas" e homenageou o artista plástico Ary Nóbrega e o cantor Claudionor Germano.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Mais nomes de personalidades famosas participaram do Galo da Madrugada, como a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, que cantou e curtiu o bloco ao lado da cantora Pabllo Vittar. Celebridades como o cantor Otto, o ator Silvero Pereira, a cantora Maria Gadú e mais aproveitaram camarotes.



+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.