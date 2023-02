Reprodução/Instagram 18.02.2023 Andressa Urach está aproveitando o Carnaval solteira

Andressa Urach não escondeu a alegria de estar curtindo a vida na noite desta sexta-feira (17) quando curtiu o começo do Carnaval em um barzinho e em uma balada na cidade de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. A modelo estava acompanhada de amigos e curtiu a folia à vontade.



Ela tem passado por problemas pessoais que ficaram expostos na internet depois que se separou do ex-marido, Thiago Lopes, com quem tem um filho, o pequeno Leon, de um ano . "Curtindo o feriado de Carnaval de boa como nunca curti antes, com minha amiga linda que amo, Rebeka", escreveu.

Andressa ousou no look com um conjunto de calça e top decotado combinando e deixou à mostra a barriga chapada.

Recentemente, a ex-Fazenda também anunciou a criação de sua conta no Onlyfans, uma plataforma de vídeos e fotos sensuais, em que as pessoas pagam para acessar. Ela chegou a ser criticada por voltar a expor o corpo para conseguir conquistar dinheiro, mas deixou claro que não está preocupada com os comentários alheios.

"Eu criei e botei o valor mais alto para se inscrever, que é de US$ 50. Falei: 'Ninguém vai se inscrever, caro pra caramba', mas está tendo um monte de seguidores. Sei que as meninas aqui [suas inscritas] vão ficar tristes, falar mal, julgar. Eu vejo como um trabalho, não como um problema. Cada um sabe o que faz. Se alguém quiser me ajudar a pagar meus boletos, eu aceito, envio o Pix", disse.

A modelo recuperando o lado financeiro desde que doou R$ 2 milhões para a igreja frequentava , enquanto não consegue vencer na justiça para resgatar toda a quantia doada.