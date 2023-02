Reprodução/ Instagram Dandara Mariana em ensaio Técnico da Salgueiro

"Delírios de um paraíso vermelho" é o tema do samba-enredo da Salgueiro, que desfila na madrugada de domingo (19), às 2h, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A escola se prepara há meses para o grande dia, assim como Dandara Mariana, musa da agremiação desde 2022. A atriz conta ao iG Gente como enfrenta a árdua rotina de exercícios e ensaios para entrar na avenida e contou perrengues que passou neste período.

Nos últimos dias, Dandara virou notícia após sofrer um incidente em um ensaio técnico da escola de samba. O vestido dela arrebentou e a atriz teve que continuar sambando apenas com o top que estava por baixo e uma saia.



Dandara revela como se sentiu no momento: "Quando o vestido arrebentou, tomei um susto, mas eu pensei eu não posso fazer disso maior do que se é. Acontece! Pensei: 'O que podemos fazer? Aí colocamos uma sainha e fomos embora".





A atriz, então, explica que ela, como Musa, acaba passando por outros perrengues até chegar à Marquês de Sapucaí, onde o Salgueiro desfila e teve ensaios técnicos. "Para chegar na Sapucaí, você passa por engarrafamento, transfer que você tem que pegar para chegar até o camarote. Aí você anda não sei quanto", detalha Dandara.

Musculação seis vezes por semana





Para desfilar toda a avenida, Dandara intensificou as atividades físicas, algo que já fazia parte da rotina dela. "Agora, especificamente, eu comecei a intensificar a musculação que eu fazia três vezes na semana. Nessa época do Carnaval, costumo fazer de segunda a sábado, 6 vezes por semana.





A atriz, que dançou a vida inteira, ainda conta que achou necessário fazer aulas de samba para dançar sincronizada com escola. "Eu tenho um amigo querido, profissional do ramo, chamado Rodrigo Costa. Sempre me encontro com ele, a gente coloca o samba do Salgueiro e a gente entende as paradinhas e dá uma estudada no enredo", relata.

Como conciliar Carnaval com novela ?

Mas, além de Musa do Salgueiro, Dandara se dedica ao papel de Talita em "Travessia", novela das nove da TV Globo. E ela até perdeu alguns ensaios devido às gravações.

"Eu estou tendo que conciliar as gravações e os ensaios do Salgueiro. Eu gravo em média quatro vezes na semana, mais ou menos, então tem sido muito intensa assim as gravações e alguns ensaios. Às quintas-feiras, dias dos ensaios do Salgueiro, eu tenho que ver até que horas eu gravo", relata a carioca. Ela explica que a agremiação adotou uma "flexibilidade" no caso dela, que tem que faltar em alguns ensaios devido à novela.





Fantasia leve

A artista ainda revela o tema da fantasia: "Eu venho representando Leviatã, um ex-serafim [ex-anjo de seis asas], que veio das profundezas das águas com toda a força feminina. Ele é representado pelo pecado da inveja e dos bens materiais".

Mesmo que tenha amado a fantasia, a atriz não deixou de fazer algumas mudanças para não sofrer no desfile. "A gente fez pequenas modificações só para ficar mais leve e para ficar mais harmonioso no meu corpo. Tem costeiro, então, não é levíssimo assim. Mas eu acho que o Carnaval em si tem até evoluído em relação a isso, já teve fantasias mais pesadas (...) Então, tudo que pode ser mais leve a gente adere", detalha.



Dandara, no entanto, não quis revelar o valor da fantasia ao iG Gente. "É um investimento", justifica ela.





Dandara ainda ressalta a importância de se desfilar em uma escola em que se tem admiração: "Eu acho que desfilar vai muito além passar na Avenida, vai muito além de você estar numa fantasia bonita. Eu acho que o carnaval é um ato político".

Vale ressaltar que nem todas as Musas e Rainhas de Baterias das escolas de samba fazem parte ou têm alguma ligação com a comunidade da agremiação.

Ela também pontua como o tema dos sambas-enredo diferem as agremiações: "As escolas vêm trazendo enredos muito fortes. E eu acho que o Salgueiro sempre fez isso, é uma escola que sempre veio falando sobre religião, sempre falando sobre a cultura afro-brasileira. Então, eu amo desfilar pela escola".

