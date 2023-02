Foto: Reprodução/Youtube Andressa Urach afirma que ex marido conseguiu guarda dos filhos: 'Traiçoeiro'





A modelo Andressa Urach desabafou em um vídeo publicado no canal do Youtube, que o ex-marido, Thiago Lopes, conseguiu uma guarda provisória do filho Leon, alegando que Andressa possuia problemas de saúde mental e a internação psiquiátrica.



A modelo afirma que Thiago utilizou o livro da modelo, "Morri para Viver", contra ela mesma no processo pela guarda do filho, mas ressaltou que está na luta para conseguir a guarda definitiva para ela.

"Acabei de saber pelo meu advogado que meu ex-marido conseguiu a guarda temporária do León. Acabei de descobrir que convivia com o Judas. Até meu livro usou contra mim no processo. Foi maquiavélico, traiçoeiro, traidor. Mas vou lutar até o fim pela guarda do León. Essa é só uma guarda provisória. Estou sinceramente decepcionada com as coisas que ele escreveu. Fiz o meu livro para ajudar as pessoas e até isso ele colocou.", iniciou ela.

"Ele usou a minha internação psiquiátrica, sendo que quem me internou à força foi ele. Mas Deus está vendo tudo isso, acredito muito na força de Deus. Quero comunicar a vocês que por enquanto ele vai ficar com a guarda do León, mas o meu advogado já está vendo isso. Vou lutar até o fim pela guarda do meu filho", desabafou a modelo.

Nesta terça-feira (14), Thiago compartilhou o anúncio de que havia conseguido a guarda do filho. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida, o dia que me libertei do cativeiro. Papai e neném agora oficialmente juntos. Meu filho terá um futuro", disse ele em tom de comemoração.