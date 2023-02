Reprodução/Instagram "Eu fui furtada, mas é Carnaval", disse a humorista. Em seguida, ela continuou curtindo o trio elétrico de Anitta

Dani Calabresa compartilhou com os seguidores pelas redes sociais que teve o celular furtado na noite desta sexta-feira (17) no Carnaval de Salvador. A humorista não deu muitos detalhes sobre a perda do aparelho, mas disse que continuaria publicando registros da folia pelo perfil do marido, o publicitário Richard Neuman.



Apesar da chateação, Dani continuou curtindo a festa no trio elétrico de Anitta. "É isso, eu estou abaladíssima, mas também estou muito feliz. Eu fui furtada, mas é Carnaval", disse aos gritos pelos Stories do Instagram.

Ontem, Anitta parou a sua apresentação para chamar atenção de um homem que estaria furtando um folião e pedir para que o criminoso devolvesse os pertences.



"Devolve a pochete dele. A pochete do menino de saia laranja. Pega a pochete e devolve", exigiu, enquanto instruía os seguranças do bloco a lidar com o delinquente.

#Carnaval2023 - Anitta dá bronca após ver furto em bloco: 'Roubou, devolveu'



📽️ Lucas Sales / iBahia pic.twitter.com/F3SGqWXzqS — iBahia (@iBahia) February 18, 2023

Neste sábado, Dani Calabresa voltou a publicar vídeos do seu Carnaval pelo perfil do amado. Ela compartilhou seu lookinho para a curtição de hoje e avisou: "Vou continuar fazendo Stories por aqui até eu conseguir entrar no meu".

