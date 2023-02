Reprodução/ Globo Rodrigo Bocardi

Na última sexta-feira (17), Rodrigo Bocardi estreou como apresentador da transmissão do desfile das escolas de samba do Carnaval de São Paul, na TV Globo, ao lado de Aline Midlej. Mas o jornalista acabou não agrando alguns telespectadores, que criticarem Bocardi nas redes sociais.

Além de julgarem o apresentador como "antipático", os internautas compararam a cobertura dele com a de Chico Pinheiro, que comandou a transmissão por ano, mas foi demitido da emissora após 32 anos na casa.

"Obrigada Globo por nos obrigar a engolir o Rodrigo Bocardi falando de carnaval durante dois dias. O cara mais antipático do século", disse um telespectador no Twitter. "Imagina a transmissão do Carnaval de SP que tinha Márcio Canuto e Chico Pinheiro, agora ser apresentado por Rodrigo Bocardi? Se tratando de carisma, é como ir do céu ao inferno.", comentou outro.

Também teve críticas à performance da nova dupla. Alow TV #Globo pede pros apresentadores Rodrigo Bocardi e Aline, falarem o mínimo possível e deixar o público ouvir o samba da escola? !!!!!! pelamorrrrrrr!!", escreveu um internauta.

O público ainda lembrou uma polêmcia em que Rodrigo Bocardi se envolveu, o jornalista fez um comentário racista durante o SPTV.

Lembrei desse flagrante ao vivo vendo

Rodrigo Bocardi comentar sobre racismo, tema da fantástica Rosas de Ouro #GlobelezaRosasDeOuro

O Carnaval não perdoa

ziriguidum oba! pic.twitter.com/HELHHsOod5 — 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗘𝗨 𝗠𝗔𝗡É! 🚩🇧🇷🚩 (@PrettaAngela) February 18, 2023





rodrigo bocardi apresentando

Carnaval de São Paulo, não dá.

Cara racista, nem de Samba não gosta. muito menos de carnaval e de negros. #Globo está de brincadeira com o carnaval de São Paulo colocando qualquer um, Tipo vai lá apresentar. #Carnaval2023 #DesfilesSp #SAMBA — 🌟Rodrigo Ribeiro.🔥 (@Rodrigo_vaivai) February 18, 2023