Caetano Veloso protagonizou a abertura do Carnaval de Recife nesta sexta-feira (17), no Marco Zero. O cantor baiano homenageou a capital pernambucana entre a apresentação dos sucessos da carreira e descreveu o Carnaval da Bahia como uma "eterna homenagem" a Recife.

"Acho que, em 1949, o [clube carnavalesco] Vassourinhas foi a Salvador e isso motivou Osmar e Dodô a comporem frevos e tocarem instrumentos elétricos, que eles mesmos construíram. Eles saíram em carro aberto em 1950, depois isso cresceu, e veio a se chamar Trio Elétrico. Nasceu por causa da visita do Vassourinhas", analisou.





O artista, então, foi recebido por aplausos do público ao dizer: "Em larga medida, o Carnaval da Bahia é uma eterna e grata homenagem ao carnaval de Recife". Confira a declaração completa abaixo:

Caetano Veloso explica que foi Recife quem ensinou a Bahia a fazer carnaval. “Em larga medida, o carnaval da Bahia é uma eterna homenagem, grata, ao carnaval do Recife” pic.twitter.com/J00k8qKm3m — Fábio Leal (@fabioleal) February 18, 2023





O repertório de Caetano contou com faixas como "Você Não Entende Nada", "Não Vou Deixar" e "Sem Samba Não Dá". O compositor ainda convidou Duda Beat para cantar "Meu Coco" com ele no palco.

Nas redes sociais, Veloso ainda celebrou a oportunidade de realizar o show em Recife. "Foi lindo [...] Cantando 'Evocação', lindo frevo de Nelson Ferreira em homenagem ao carnaval pernambucano", pontuou.

Muitíssimo obrigado, Recife! Foi lindo nosso show na abertura do carnaval ♥️👈🏻



Cantando “Evocação”, lindo frevo de Nelson Ferreira em homenagem ao carnaval pernambucano! 🎉🎊 pic.twitter.com/gUu4h6Epfk — Caetano Veloso (@caetanoveloso) February 18, 2023





