Reprodução/Instagram - 18.02.2023 Lexa exibiu jatinho para viagens durante o Carnaval





Lexa compartilhou os bastidores da rotina no Carnaval nas redes sociais. Na madrugada deste sábado (18), a cantora exibiu que viajou de jatinho particular para conseguir completar a maratona de trabalhos em diferentes cidades no Brasil.



"São Paulo e Rio de Janeiro na mesma noite? Bora! Um show atrás do outro", escreveu a artista ao mostrar detalhes da aeronave. Os eventos de Lexa começaram com uma apresentação em um camarote no sambódromo do Anhembi e seguiram coma apresentação no bloco de Pocah, na capital carioca.





A artista aproveitou a rotina agitada para listar alguns dos compromissos que já cumpriu entre as viagens: "Bloco da Lexa em São Paulo e no Rio, campanhas publicitárias, capa de revista, cessão de fotos para o Carnaval, batalhão de shows, programa de TV 'Encontro [com Patrícia Poeta']". Enquanto o marido MC Guimê está no "BBB 23", ela ainda desfila como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, neste domingo (19).

Fãs da cantora aproveitara para brincar com a rotina dela durante a participação do funkeiro no reality show da Globo. "Enquanto isso, Guimê só fumando na casa", afirmou uma pessoa nos comentários das postagens. Confira abaixo:









