Reprodução/Instagram 18.02.2023 Anitta emprestou roupas masculinas para curtir o Carnaval do chão

Anitta surpreendeu a todos os seus seguidores ao mostrar que conseguiu curtir o Carnaval em Salvador, na Bahia, na madrugada deste sábado (18), disfarçada com roupas masculinas, atrás de um trio elétrico que tocava músicas de reggae. Foi ela mesma que narrou sua aventura em uma rede social após passar 5 horas em cima de seu trio no circuito Barra-Ondina.

"O que eu faço depois de puxar 5 horas de trio em Salvador?", questionou ela em tom de deboche.

É claro que vários famosos comentaram sobre a atitude de Anitta e deixaram recados no post do Instagram. "Você não existe, velho", se divertiu Claudia Leitte. "Eu queriaaaa", escreveu a cantora Lexa . Outras celebridades como Adriane Galisteu, Gabi Martins, Léo Áquilla, Camila Coelho e Dandara Mariana também interagiram com emojis.

Durante o desfile de seu trio, a cantora carioca paquerou o prefeito de Salvador, Bruno Reis. "Olha, o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o 'bofe' gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", afirmou entre risadas.

Ela também foi paquerada por um dos convidados que recebeu no trio, o cantor Oh Polêmico. "Vai deixar botar meu boneco?", questionou o artista baiano. "Eu faço o que você quiser", respondeu a cantora após a dupla apresentar o hit "Deixa Eu Botar Meu Boneco".

Essa não é a primeira vez que uma celebridade curte o Carnaval de Salvador disfarçada. Recentemente, Lore Improta saiu atrás do trio elétrico do marido, Leo Santana, fantasiada com bastante maquiagem no rosto, junto com outros amigos. Ela dançou muito o hit "Zona de Perigo", que promete ser o hit deste ano.



Outra foliã muito animada é Ivete Sangalo, que também já saiu na pipoca disfarçada de palhaço com os amigos. Fátima Bernardes também não dispensa uma fantasia bem elaborada para conseguir curtir o Carnaval da região Nordeste.