Na madrugada deste sábado (19), o desfile da Estácio de Sá, escola de samba da Sério Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, foi marcado por um alvoroço. As passistas da agremiação se revoltaram por não terem recebido as fantasias, que pagaram, para entrar na avenida.

Em um vídeo, que circula pela internet, a passistam reclamam do acontecido. "A gente ensaia debaixo de Sol e chuva para pegar uma fantasia de m*erda, uma pedaço de pano", disse uma das componentes irritada.

Outra ainda explicou o que aconteceu: "A escola não pagou o atêlie, então, o atêlie não fez as nossas roupas. A gente só tem a cabeça e o sapato porque a gente que pagou, se não nem a sandália a gente ia ter".

Mais uma passista quis falar e informou que elas pagaram 480 na roupa não entrege e 220 no sapato para desfilar. Ela, então, explicou que algumas das componentes deram um jeito de entrar na avenida: "Vamos entrar assim [de biquini], a gente não pode esquecer do Carnaval, a gente ama o Carnaval. A ala está unida para fazer um bom desfile."







